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JBLH mA 1. Liga Nord: SC Magdeburg vs. THW Kiel

SC Magdeburg U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
SC Magdeburg U19m
SC Magdeburg U19m

19.09.25, 16:45 Uhr

Video-Livestream des Spiels SC Magdeburg vs. THW Kiel in der 1. Liga JBLH Nord am 19.09.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #handball    #jblh#dhb #Liga1Nord @handball-net @deutscherhandballbund@jblhmaennlich @sc-magdeburg-u19m @thw-kiel-junioren

Handball JBLH männlich SC Magdeburg U19m THW Kiel Junioren
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