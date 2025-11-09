JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. THW Kiel

Video-Livestream des Spiels HC Empor Rostock vs. THW Kiel in der 1. Liga JBLH Nord am 09.11.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #handball #jblh #dhb #Liga1Nord @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich @hc-empor-rostock-u19m @thw-kiel-junioren