Testspiel Empor vs Aue

Gestern, 15:00 Uhr
Testspiel Vorbereitungsphase
11.10.25, 15:45 Uhr
30.11.25, 14:45 Uhr
30.05.25, 14:58 Uhr
09.11.25, 13:30 Uhr
21.09.25, 10:45 Uhr
19.10.25, 14:45 Uhr
06.09.25, 16:15 Uhr
14.11.25, 17:45 Uhr
12.10.25, 12:30 Uhr
27.09.25, 15:45 Uhr
21.09.25, 12:55 Uhr
03.05.25, 15:25 Uhr
02.02.25, 11:45 Uhr
07.12.25, 13:45 Uhr
19.01.25, 11:45 Uhr
13.09.25, 15:55 Uhr
26.04.26, 11:55 Uhr
23.02.25, 13:45 Uhr
30.03.25, 10:45 Uhr
11.08.25, 14:55 Uhr
19.01.25, 13:45 Uhr
16.03.25, 16:25 Uhr
25.01.26, 11:10 Uhr
08.02.26, 13:45 Uhr