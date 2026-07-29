Zum Inhalt
  1. Home
  2. Handball
  3. HC Empor Rostock U19m
  4. Testspiel Empor vs Aue

Testspiel Empor vs Aue

HC Empor Rostock U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HC Empor Rostock U19m
HC Empor Rostock U19m

Gestern, 15:00 Uhr

Testspiel Vorbereitungsphase

FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. HC Empor Rostock
EHV Aue Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - EHV Aue vs. HC Empor Rostock

11.10.25, 15:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Stralsunder HV vs. HC Empor Rostock
Stralsunder HV Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - Stralsunder HV vs. HC Empor Rostock

30.11.25, 14:45 Uhr

Handball
A-Jugendbundesliga Qualifikation HC Empor Rostock - Bergischer HC
HC Bremen
A-Jugendbundesliga Qualifikation HC Empor Rostock - Bergischer HC

30.05.25, 14:58 Uhr

Handball
FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. THW Kiel
HC Empor Rostock U19m
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. THW Kiel

09.11.25, 13:30 Uhr

Handball
FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: Füchse Berlin vs. HC Empor Rostock
Füchse Berlin U19m
JBLH mA 1. Liga Nord: Füchse Berlin vs. HC Empor Rostock

21.09.25, 10:45 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HC Empor Rostock vs. DHK Flensborg
HC Empor Rostock Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HC Empor Rostock vs. DHK Flensborg

19.10.25, 14:45 Uhr

Handball
FREE
2. HBF: Rostocker HC vs. HC Leipzig
Rostocker Handball Club Frauen
2. HBF: Rostocker HC vs. HC Leipzig

06.09.25, 16:15 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HC Empor Rostock vs. HC Eintracht Hildesheim
HC Empor Rostock Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - HC Empor Rostock vs. HC Eintracht Hildesheim

14.11.25, 17:45 Uhr

Handball
FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. SC Magdeburg
HC Empor Rostock U19m
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. SC Magdeburg

12.10.25, 12:30 Uhr

Handball
FREE
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. HC Empor Rostock
TSV Altenholz Männer
3. Liga: Staffel Nord-Ost - TSV Altenholz vs. HC Empor Rostock

27.09.25, 15:45 Uhr

Handball

Weitere Videos und Fotos von HC Empor Rostock U19m

FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. THW Kiel
HC Empor Rostock U19m
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. THW Kiel

09.11.25, 13:30 Uhr

Handball
FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. SC Magdeburg
HC Empor Rostock U19m
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. SC Magdeburg

12.10.25, 12:30 Uhr

Handball
U17 Bundesliga Empor vs Narva
HC Empor Rostock U19m
U17 Bundesliga Empor vs Narva

21.09.25, 12:55 Uhr

Handball
FREE
ROS Männer: Empor U23 vs Warnemünde
HC Empor Rostock U19m
ROS Männer: Empor U23 vs Warnemünde

03.05.25, 15:25 Uhr

Handball
FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. TuSEM Essen
HC Empor Rostock U19m
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. TuSEM Essen

02.02.25, 11:45 Uhr

Handball
UPCOMING
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. Füchse Berlin
HC Empor Rostock U19m
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. Füchse Berlin

07.12.25, 13:45 Uhr

Handball
JBL mJB Empor Rostock : VfL Potsdam
HC Empor Rostock U19m
JBL mJB Empor Rostock : VfL Potsdam

19.01.25, 11:45 Uhr

Handball
ROS: Empor U23 vs Greifswald/Loitz
HC Empor Rostock U19m
ROS: Empor U23 vs Greifswald/Loitz

13.09.25, 15:55 Uhr

Handball
ROS Empor vs Blau Weiß
HC Empor Rostock U19m
ROS Empor vs Blau Weiß

26.04.26, 11:55 Uhr

Handball
FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. 1. VfL Potsdam
HC Empor Rostock U19m
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. 1. VfL Potsdam

23.02.25, 13:45 Uhr

Handball
FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. Handball Sport Verein Hamburg
HC Empor Rostock U19m
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. Handball Sport Verein Hamburg

30.03.25, 10:45 Uhr

Handball
FREE
Freundschaftsspiel Empor - Aue
HC Empor Rostock U19m
Freundschaftsspiel Empor - Aue

11.08.25, 14:55 Uhr

Handball
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. THW Kiel
HC Empor Rostock U19m
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. THW Kiel

19.01.25, 13:45 Uhr

Handball
JBL mJB Empor U17 vs HG OKT
HC Empor Rostock U19m
JBL mJB Empor U17 vs HG OKT

16.03.25, 16:25 Uhr

Handball
JBL U17 Empor vs Dessau
HC Empor Rostock U19m
JBL U17 Empor vs Dessau

25.01.26, 11:10 Uhr

Handball
FREE
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. VfL Horneburg
HC Empor Rostock U19m
JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. VfL Horneburg

08.02.26, 13:45 Uhr

Handball

Ähnliche Profile