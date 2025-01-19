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JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. THW Kiel

HC Empor Rostock U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HC Empor Rostock U19m
HC Empor Rostock U19m

19.01.25, 13:45 Uhr

Video-Livestream des Spiels HC Empor Rostock vs. THW Kiel in der 1. Liga JBLH Nord am 19.01.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @handball-net @deutscherhandballbund@jblhmaennlich @hc-empor-rostock-u19 @thw-kiel-junioren

JBLH männlich HC Empor Rostock U19m THW Kiel Junioren
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JBLH mA 1. Liga Nord: HC Empor Rostock vs. THW Kiel
HC Empor Rostock U19m
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