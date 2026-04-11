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HSG Dutenhofen/Münchholzhausen U19m

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Spielplan und nächste Livestreams

Samstag, 19. SeptemberSa 19. September

Samstag, 26. SeptemberSa 26. September

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