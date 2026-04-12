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JBLH mA 1. Liga Süd: HC Erlangen vs. THW Kiel - Viertelfinale

HC Erlangen U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HC Erlangen U19m
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12.04.26, 12:45 Uhr

Video-Livestream des Spiels HC Erlangen vs. THW Kiel in der 1. Liga JBLH Süd am 12.04.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @hcerlangenev-u19m @thw-kiel-junioren @handball-net @deutscherhandballbund@jblhmaennlich #handball    #jblh#dhb #Liga1S üd #hce #thw #viertelfinale #kiel #erlangen '

Handball JBLH männlich HC Erlangen U19m THW Kiel Junioren
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