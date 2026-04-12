JBLH mA 1. Liga Süd: HC Erlangen vs. THW Kiel - Viertelfinale

Video-Livestream des Spiels HC Erlangen vs. THW Kiel in der 1. Liga JBLH Süd am 12.04.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @hcerlangenev-u19m @thw-kiel-junioren @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich #handball #jblh #dhb #Liga1S üd #hce #thw #viertelfinale #kiel #erlangen '