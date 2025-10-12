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JBLH mA 1. Liga Nord: VfL Horneburg vs. THW Kiel

VfL Horneburg-U19m ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
VfL Horneburg-U19m
VfL Horneburg-U19m

12.10.25, 13:45 Uhr

Video-Livestream des Spiels VfL Horneburg vs. THW Kiel in der 1. Liga JBLH Nord am 12.10.2025. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt.  #handball      #jblh     #dhb   #Liga1Nord   @handball-net   @deutscherhandballbund     @jblhmaennlich @vfl-horneburg-u19m @thw-kiel-junioren

Handball JBLH männlich VfL Horneburg-U19m THW Kiel Junioren
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