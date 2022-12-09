Judo
Matte 2 - Deutscher Jugend-Pokal U15 Mixed & Vereins-Mannschaftspokal U18
Live aus Rüsselsheim
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https://fan.ddns.net/pl-dvmm26
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Judo
Deutsche Judo Einzelmeisterschaft: Anna-Maria Wagner ist die neue deutsche Meisterin bis 78Kg
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Judo
Deutsche Judo Einzelmeisterschaft: Scoccimarro wird per Ippon deutsche Meisterin bis 70Kg
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Judo
Deutsche Judo Einzelmeisterschaft: Plafky ist der deutsche Meister bis 60Kg 2023
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