Der TSC Gifhorn e.V. richtet am Samstag, den 26.09.2026 die Deutsche Meisterschaft Sen III Standard aus.



Um den Livestream dieser Veranstaltung (live oder on-demand) anschauen zu können, kann das "Eventticket 20260926" genutzt werden. Mit demselben Ticket auch die Tagesveranstaltung ab 11:00 Uhr abgerufen werden.



Alternativ kann das "Jahresticket 2026" verwendet werden, mit dem alle vom DTV im Jahr 2026 produzierten Streams abgerufen werden können.



Auch alle Tanzsportfreunde, die ein gültiges "Tanzsport-TV Abo" besitzen, können den Livestream abrufen. Der Neuerwerb dieser Abos ist nicht mehr möglich.



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