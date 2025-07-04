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Deutsche Meisterschaften Senioren III Standard 2026 - Abendveranstaltung

Deutscher Tanzsportverband e.V.
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Der TSC Gifhorn e.V. richtet am Samstag, den 26.09.2026 die Deutsche Meisterschaft Sen III Standard aus.

Um den Livestream dieser Veranstaltung (live oder on-demand) anschauen zu können, kann das "Eventticket 20260926" genutzt werden. Mit demselben Ticket auch die Tagesveranstaltung ab 11:00 Uhr abgerufen werden.

Alternativ kann das "Jahresticket 2026" verwendet werden, mit dem alle vom DTV im Jahr 2026 produzierten Streams abgerufen werden können.

Auch alle Tanzsportfreunde, die ein gültiges "Tanzsport-TV Abo" besitzen, können den Livestream abrufen. Der Neuerwerb dieser Abos ist nicht mehr möglich.

#tanzsport       @dtv       #Tanzturnier     #deutschemeisterschaft #Standard

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Deutscher Tanzsportverband e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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