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Weltmeisterschaft WDSF PD Adult Standard - Abendveranstaltung

Deutscher Tanzsportverband e.V.
Deutscher Tanzsportverband e.V.

UPCOMING

Die Tanzschule Leipzig richtet am 10.10.2026 in der Messe Leipzig die Weltmeisterschaft der Professionals in den Standardttänzen aus. Dieser Livestream umfasst die im Rahmen der Abendveranstaltung stattfindenden Finalrunden und ist kostenfrei abrufbar.
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Tanzsportleipzigweltmeisterschaftstandard
Deutscher Tanzsportverband e.V. ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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