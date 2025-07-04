Weltmeisterschaft WDSF PD Adult Standard - Abendveranstaltung
@dtv #tanzsport #wdsf #Weltmeisterschaft #Leipzig #Standard #Ballroom #Professional
@dtv #tanzsport #wdsf #Weltmeisterschaft #Leipzig #Standard #Ballroom #Professional
Tanzsport
Deutsche Meisterschaft JMC Formationen Hauptgruppe am 28.06.2025 (FK)
Deutscher Tanzsportverband e.V.·
Tanzsport
Deutsche Meisterschaft Masters II S Standard am 14.06.2025 in Frankfurt/Oder
Deutscher Tanzsportverband e.V.·
Tanzsport
Deutsche Meisterschaft JMC Formationen Jugend am 29.06.2025 (FK)
Deutscher Tanzsportverband e.V.·
Tanzsport
Deutsche Meisterschaft JMC Formationen Kinder am 28.06.2025 in Bielefeld (FK)
Deutscher Tanzsportverband e.V.·
Tanzsport
Deutsche Meisterschaft JMC Formationen Jugend am 29.06.2025
Deutscher Tanzsportverband e.V.·
Tanzsport
Deutsche Meisterschaft JMC Formationen Hauptgruppe am 28.06.2025
Deutscher Tanzsportverband e.V.·