Premium-Livestream Pay per View 8,90 € DEL2: Tagespass 24.01.2027 12,90 € DEL2: All-Access-Pass Monatszahlung 34,90 € mtl. Auswärtspass 26/27 Kassel 199,00 € Teampass 26/27 Düsseldorf 379,00 € Teampass 26/27 Kassel 379,00 € DEL2: All-Access-Pass Einmalzahlung 409,00 € jährlich Weiter Düsseldorfer EG vs. EC Kassel Huskies Düsseldorfer EG 24.01.27, 13:30 Uhr UPCOMING Ab 8,90 € Folgen Deutsche Eishockey Liga 2: Video-Livestream des Spiels Düsseldorfer EG vs. EC Kassel Huskies. @del2EishockeyDeutsche Eishockey Liga 2Düsseldorfer EGEC Kassel HuskiesDüsseldorfer EG ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.