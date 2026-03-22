@ec-kassel-huskies
Ob Erfolge oder Niederlagen: Die bedingungslose Liebe zum Eishockey, die Verbundenheit zu Kassel und unseren Fans sowie der unbändige Glaube daran, dass wir gemeinsam alles erreichen können, sind Werte, die unseren Verein tragen.
24.04.26, 20:06 Uhr
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