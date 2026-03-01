Zum Inhalt
  1. Home
  2. Eishockey
  3. Eisbären Regensburg
Eisbären Regensburg
Eisbären Regensburg

Eisbären Regensburg

@eisbaeren-regensburg

Unsere Passoptionen

Highlights

Pressekonferenzen

Alle Videos

FREE
Die DEL2 Spielplan-Show 2026/27
Deutsche Eishockey Liga 2
Die DEL2 Spielplan-Show 2026/27

03.07.26, 09:55 Uhr

Eishockey
FREE
DEL2 Halbfinale: Eisbären Regensburg vs. Krefeld Pinguine - Spiel 4 I Pressekonferenz
Eisbären Regensburg
DEL2 Halbfinale: Eisbären Regensburg vs. Krefeld Pinguine - Spiel 4 I Pressekonferenz

08.04.26, 21:14 Uhr

Eishockey
FREE
DEL2 Halbfinale: Eisbären Regensburg vs. Krefeld Pinguine - Spiel 4 I Highlights
Deutsche Eishockey Liga 2
DEL2 Halbfinale: Eisbären Regensburg vs. Krefeld Pinguine - Spiel 4 I Highlights

08.04.26, 20:02 Uhr

Eishockey
FREE
DEL2 Halbfinale: Eisbären Regensburg vs. Krefeld Pinguine - Spiel 4
Eisbären Regensburg
DEL2 Halbfinale: Eisbären Regensburg vs. Krefeld Pinguine - Spiel 4

08.04.26, 17:30 Uhr

Eishockey
FREE
DEL2 Halbfinale: Krefeld Pinguine vs. Eisbären Regensburg - Spiel 3 I Pressekonferenz
Krefeld Pinguine
DEL2 Halbfinale: Krefeld Pinguine vs. Eisbären Regensburg - Spiel 3 I Pressekonferenz

06.04.26, 17:41 Uhr

Eishockey
FREE
DEL2 Halbfinale: Krefeld Pinguine vs. Eisbären Regensburg - Spiel 3 I Highlights
Deutsche Eishockey Liga 2
DEL2 Halbfinale: Krefeld Pinguine vs. Eisbären Regensburg - Spiel 3 I Highlights

06.04.26, 16:36 Uhr

Eishockey
DEL2 Halbfinale: Krefeld Pinguine vs. Eisbären Regensburg - Spiel 3
Krefeld Pinguine
DEL2 Halbfinale: Krefeld Pinguine vs. Eisbären Regensburg - Spiel 3

06.04.26, 14:30 Uhr

Eishockey
FREE
DEL2 Halbfinale: Eisbären Regensburg vs. Krefeld Pinguine - Spiel 2 I Highlights
Deutsche Eishockey Liga 2
DEL2 Halbfinale: Eisbären Regensburg vs. Krefeld Pinguine - Spiel 2 I Highlights

04.04.26, 20:39 Uhr

Eishockey
FREE
DEL2 Halbfinale: Eisbären Regensburg vs. Krefeld Pinguine - Spiel 2
Eisbären Regensburg
DEL2 Halbfinale: Eisbären Regensburg vs. Krefeld Pinguine - Spiel 2

04.04.26, 17:30 Uhr

Eishockey
FREE
DEL2 Halbfinale: Krefeld Pinguine vs. Eisbären Regensburg - Spiel 1 I Pressekonferenz
Krefeld Pinguine
DEL2 Halbfinale: Krefeld Pinguine vs. Eisbären Regensburg - Spiel 1 I Pressekonferenz

02.04.26, 20:58 Uhr

Eishockey
FREE
DEL2 Halbfinale: Krefeld Pinguine vs. Eisbären Regensburg - Spiel 1 I Highlights
Deutsche Eishockey Liga 2
DEL2 Halbfinale: Krefeld Pinguine vs. Eisbären Regensburg - Spiel 1 I Highlights

02.04.26, 18:35 Uhr

Eishockey
FREE
DEL2 Halbfinale: Krefeld Pinguine vs. Eisbären Regensburg - Spiel 1
Krefeld Pinguine
DEL2 Halbfinale: Krefeld Pinguine vs. Eisbären Regensburg - Spiel 1

02.04.26, 17:15 Uhr

Eishockey