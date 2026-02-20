@ravensburg-towerstars
Die Ravensburg Towerstars sind seit dem Aufstieg im Jahr 2007 als ambitionierter Club in der DEL2 am Start. In den Jahren 2011, 2019 sowie 2023 feierten sie den Meistertitel.
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