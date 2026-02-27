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Lausitzer Füchse
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Wir sind Hockeytown Weißwasser - Eishockeytradition seit 1932. Als kleinster DEL2 Standort kämpfen wir mit großem Herz für unsere Blau-Gelbe Leidenschaft, für unsere Stadt und für die gesamte Lausitz.

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Die DEL2 Spielplan-Show 2026/27
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Die DEL2 Spielplan-Show 2026/27

03.07.26, 09:55 Uhr

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DEL2 Viertelfinale: Lausitzer Füchse vs. EC Kassel Huskies - Spiel 6 | Pressekonferenz
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DEL2 Viertelfinale: Lausitzer Füchse vs. EC Kassel Huskies - Spiel 6 | Pressekonferenz

29.03.26, 18:16 Uhr

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DEL2 Viertelfinale: Lausitzer Füchse vs. EC Kassel Huskies - Spiel 6 | Highlights
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DEL2 Viertelfinale: Lausitzer Füchse vs. EC Kassel Huskies - Spiel 6
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29.03.26, 16:30 Uhr

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DEL2 Viertelfinale: Lausitzer Füchse vs. EC Kassel Huskies - Spiel 4 | Highlights
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24.03.26, 21:18 Uhr

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DEL2 Viertelfinale: Lausitzer Füchse vs. EC Kassel Huskies | Pressekonferenz
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DEL2 Viertelfinale: Lausitzer Füchse vs. EC Kassel Huskies - Spiel 4
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24.03.26, 18:00 Uhr

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DEL2 Viertelfinale: EC Kassel Huskies vs. Lausitzer Füchse - Spiel 3 | Pressekonferenz
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22.03.26, 19:57 Uhr

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