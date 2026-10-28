Premium-Video Pay per View 9,90 € ICE: All-Access-Pass Monatszahlung 24,90 € mtl. Away Pass 26/27 Bozen 199,00 € Team Pass 26/27 Klagenfurt 249,00 € Team Pass 26/27 Bozen 249,00 € ICE: All-Access-Pass Einmalzahlung 279,00 € jährlich Weiter Gameday 15EC-KAC vs. HCB Südtirol Alperia EC-KAC Heute, 16:15 Uhr Ab 9,90 € Folgen win2day ICE Hockey League: Video-Livestream des Spiels EC-KAC vs. HCB Südtirol Alperia. @ice-hockey-leagueEishockeywin2day ICE Hockey LeagueEC-KACHCB Südtirol AlperiaEC-KAC ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.