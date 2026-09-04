Premium-Livestream Pay per View 8,90 € DEL2: Tagespass 04.12.2026 12,90 € DEL2: All-Access-Pass Monatszahlung 34,90 € mtl. Auswärtspass 26/27 Weißwasser 199,00 € Teampass 26/27 Freiburg 379,00 € Teampass 26/27 Weißwasser 379,00 € DEL2: All-Access-Pass Einmalzahlung 409,00 € jährlich Weiter EHC Freiburg vs. Lausitzer Füchse EHC Freiburg 04.12.26, 18:00 Uhr UPCOMING Ab 8,90 € Folgen Deutsche Eishockey Liga 2: Video-Livestream des Spiels EHC Freiburg vs. Lausitzer Füchse. @del2EishockeyDeutsche Eishockey Liga 2EHC FreiburgLausitzer FüchseEHC Freiburg ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.