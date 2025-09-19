Premium-Livestream Pay per View 5,90 € SC Magdeburg 26/27 59,90 € EHV Aue 26/27 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 69,90 € Weiter EHV Aue vs. SC Magdeburg II EHV Aue Männer 29.08.26, 15:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie EHV Aue vs. SC Magdeburg II der 3. Liga Handball Männer am 29.08.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-ostHandball3. Handball-Liga MännerEHV Aue MännerSC Magdeburg II MännerEHV Aue Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.