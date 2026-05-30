@1-bc-beuel
Badminton
Yonex Bonn International – Day 03-Court 01
1. BC Beuel· 5/30/26, 7:00 AM
Yonex Bonn International – Finals-Court 01
Yonex Bonn International – Day 03-Court 02
1. BC Beuel· 5/29/26, 7:00 AM
Yonex Bonn International – Day 02 / Court 02
1. BC Beuel· 5/28/26, 7:00 AM
Yonex Bonn International – Day 02/ Court 01
Yonex Bonn International – Day 01 / Court 02
1. BC Beuel· 5/27/26, 7:00 AM
Yonex Bonn International – Day 01 / Court 01
57. Deutsche Meisterschaften U22 - 2026 Feld 4 & 6
1. BC Beuel· 4/26/26, 7:00 AM
57. Deutsche Meisterschaften U22 - 2026 Halbfinale / Finale Feld 2
57. Deutsche Meisterschaften U22 - 2026 Feld 4 & 5
1. BC Beuel· 4/25/26, 7:10 AM
57. Deutsche Meisterschaften U22 - 2026 Feld 2 & 3
1. BC Beuel· 4/24/26, 2:30 PM
57. Deutsche Meisterschaften U22 - 2026 Felder 2 & 3
1. BC Beuel· 4/24/26, 2:28 PM
1. BC BEUEL VS. BLAU-WEISS SOLINGEN
1. BC Beuel· 3/22/26, 11:11 AM
1. BC BEUEL VS. GLADBECKER FC
1. BC Beuel· 3/21/26, 4:30 PM
WDMM 2026 Tag 2 Feld 5 -6
1. BC Beuel· 3/1/26, 8:15 AM
WDMM 2026 - Feld 3 / 4 Tag 2
WDMM 2026 Feld 5 & 6
1. BC Beuel· 2/28/26, 9:54 AM
WDMM 2026 Feld 3 & 4
1. BC Beuel· 2/28/26, 9:51 AM
1. BC Beuel vs. 1. BC Recklinghausen
1. BC Beuel· 2/8/26, 1:00 PM
1. BC Beuel vs. VfB GW Mülheim
1. BC Beuel· 2/7/26, 5:23 PM
1.DBV A-RLT U11/U13 Feld 5 & 6
1. BC Beuel· 2/1/26, 8:00 AM
1.DBV A-RLT U11/U13 Feld 3 & 4
1. BC Beuel· 1/31/26, 8:00 AM
1. BC Beuel vs. SPVGG Sterkrade Nord
1. BC Beuel· 1/25/26, 1:00 PM
1. BC Beuel vs. TV Refrath 2
1. BC Beuel· 1/18/26, 12:57 PM
1. BC Beuel vs. TV Witzhelden
1. BC Beuel· 1/17/26, 4:30 PM
1.Beuel vs. 1. BC Wipperfeld 2
1. BC Beuel· 11/30/25, 1:00 PM
1.BC Beuel vs. SSV WBG Bochum
1. BC Beuel· 11/29/25, 4:28 PM
1. BC Beuel vs Union Lüdinghausen 2
1. BC Beuel· 10/19/25, 11:57 AM
1. BC Beuel vs SV Berliner Brauereien
1. BC Beuel· 10/18/25, 3:30 PM