@tvrefrath
Badminton
TV Refrath - 1. BC Sbr.-Bischmisheim (Feld 2)
TV Refrath· 3/22/26, 1:50 PM
TV Refrath - 1. BC Sbr.-Bischmisheim (Feld 1)
TV Refrath 2 - 1. BC Wipperfeld 2 (Feld 2)
TV Refrath· 3/22/26, 9:50 AM
TV Refrath 2 - 1. BC Wipperfeld 2 (Feld 1)
TV Refrath - 1. BC Wipperfeld (Feld 2)
TV Refrath· 3/21/26, 3:50 PM
TV Refrath - 1. BC Wipperfeld (Feld 1)
TV Refrath 2 - SSV WBG Bochum (Feld 2)
TV Refrath· 3/21/26, 11:50 AM
TV Refrath 2 - SSV WBG Bochum (Feld 1)
TV Refrath - TSV Trittau (Feld 2)
TV Refrath· 2/8/26, 1:50 PM
TV Refrath - TSV Trittau (Feld 1)
TV Refrath 2 - STC Blau-Weiss Solingen (Feld 2)
TV Refrath· 2/8/26, 9:50 AM
TV Refrath 2 - STC Blau-Weiss Solingen (Feld 1)
TV Refrath 2 - Gladbecker FC (Feld 2)
TV Refrath· 2/7/26, 11:50 AM
TV Refrath 2 - Gladbecker FC (Feld 1)
TV Refrath - SC Union 08 Lüdinghausen (Feld 2)
TV Refrath· 11/30/25, 1:50 PM
TV Refrath - SC Union 08 Lüdinghausen (Feld 1)
TV Refrath 2 - SV Berliner Brauereien (Feld 2)
TV Refrath· 11/30/25, 9:50 AM
TV Refrath 2 - SV Berliner Brauereien (Feld 1)
TV Refrath - 1. BV Mühlheim (Feld 2)
TV Refrath· 11/29/25, 3:50 PM
TV Refrath - 1. BV Mühlheim (Feld 1)
TV Refrath 2 - SC Union 08 Lüdinghausen (Feld 2)
TV Refrath· 11/29/25, 11:50 AM
TV Refrath 2 - SC Union 08 Lüdinghausen (Feld 1)
TV Refrath - SV Fun-Ball Dortelweil (Feld 2)
TV Refrath· 10/19/25, 12:50 PM
TV Refrath - SV Fun-Ball Dortelweil (Feld 1)
TV Refrath 2 - 1. BC Recklinghausen (Feld 2)
TV Refrath· 10/19/25, 8:50 AM
TV Refrath 2 - 1. BC Recklinghausen (Feld 1)
TV Refrath 2 - VfB GW Mülheim (Feld 2)
TV Refrath· 10/18/25, 1:50 PM
TV Refrath 2 - VfB GW Mülheim (Feld 1)
TV Refrath· 3/9/25, 9:45 AM
TV Refrath - 1. BC Beuel (Feld 2)
TV Refrath· 3/8/25, 3:45 PM
TV Refrath - 1. BC Beuel (Feld 1)
TV Refrath 2 - 1. CfB Köln (Feld 2)
TV Refrath· 3/8/25, 11:45 AM
TV Refrath 2 - 1. CfB Köln (Feld 1)
TV Refrath· 1/26/25, 1:45 PM