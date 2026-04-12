1. FC Köln 01/07 Frauen
@1-fc-koeln-frauen
Schedule and Upcoming Livestreams
Saturday, 12 SeptemberSat 12 September
From €3.90
Friday, 18 SeptemberFri 18 September
From €3.90
Sunday, 27 SeptemberSun 27 September
Videos
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HSG Bensheim/Auerbach II vs. 1. FC Köln 01/07
HSG Bensheim/Auerbach II·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - 1. FC Köln 01/07 vs. TSG 1846 Mainz-Bretzenheim
1. FC Köln 01/07 Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - TSG 1893 Leihgestern vs. 1. FC Köln 01/07
TSG 1893 Leihgestern Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - 1. FC Köln 01/07 vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
1. FC Köln 01/07 Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - 1. FC Köln 01/07 vs. HSG Bad Wildungen Vipers
1. FC Köln 01/07 Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - PSV Recklinghausen vs. 1. FC Köln 01/07
PSV Recklinghausen Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - TSG 1846 Mainz-Bretzenheim vs. 1. FC Köln 01/07
TSG 1846 Mainz-Bretzenheim Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HSG Rodgau Nieder-Roden vs. 1. FC Köln 01/07
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - HSG Bad Wildungen Vipers vs. 1. FC Köln 01/07
3. Liga Bad Wildungen Vipers Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte - 1. FSV Mainz 05 II vs. 1. FC Köln 01/07
. FSV Mainz 05 Frauen II·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: HSG Rodgau Nieder-Roden vs. 1. FC Köln 01/07
HSG Rodgau Nieder-Roden Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: TB Wülfrath 1891 vs. 1. FC Köln 01/07 Handball
TB Wülfrath Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Mitte: PSV Recklinghausen vs. 1. FC Köln 01/07 Handball
PSV Recklinghausen Frauen·