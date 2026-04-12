 Skip to content

1. FC Köln 01/07 Frauen

1. FC Köln 01/07 Frauen

@1-fc-koeln-frauen

Schedule and Upcoming Livestreams

Saturday, 12 SeptemberSat 12 September

Friday, 18 SeptemberFri 18 September

Sunday, 27 SeptemberSun 27 September

Videos