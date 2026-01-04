@handball-bundesliga-frauen
6/8/26, 3:10 PM
6/1/26, 11:00 AM
5/25/26, 2:00 PM
5/25/26, 11:34 AM
5/18/26, 11:00 AM
5/11/26, 2:00 PM
5/4/26, 11:10 AM
4/20/26, 1:12 PM
4/7/26, 9:33 AM
4/5/26, 12:34 PM
5/31/26, 2:15 PM
5/24/26, 2:15 PM
5/17/26, 2:15 PM
5/2/26, 3:45 PM
4/25/26, 4:45 PM
4/4/26, 4:45 PM
4/1/26, 5:15 PM
5/30/26, 5:15 PM
5/23/26, 2:15 PM
5/20/26, 3:45 PM
5/9/26, 3:45 PM
5/2/26, 1:45 PM
4/26/26, 2:15 PM
3/30/26, 10:32 AM
3/25/26, 5:45 PM
6/3/26, 5:15 PM
5/23/26, 3:45 PM
3/28/26, 4:45 PM
3/18/26, 5:45 PM
3/15/26, 3:15 PM
3/14/26, 3:15 PM
5/9/26, 2:45 PM
5/3/26, 4:45 PM
4/25/26, 2:45 PM
4/1/26, 5:36 PM