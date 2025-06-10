@2-handball-bundesliga-frauen
3/2/26, 11:46 AM
2/21/26, 5:15 PM
2/16/26, 12:48 PM
2/9/26, 2:10 PM
2/2/26, 12:22 PM
1/26/26, 1:28 PM
1/19/26, 1:35 PM
1/12/26, 1:18 PM
1/5/26, 1:28 PM
10/6/25, 2:30 PM
5/30/26, 3:45 PM
5/23/26, 4:15 PM
5/17/26, 1:45 PM
5/9/26, 4:15 PM
5/2/26, 4:15 PM
4/25/26, 4:15 PM
4/17/26, 5:15 PM
4/4/26, 4:15 PM
3/23/26, 11:46 AM
3/21/26, 5:15 PM
5/23/26, 5:15 PM
5/16/26, 4:15 PM
4/25/26, 4:45 PM
4/20/26, 1:12 PM
4/18/26, 4:15 PM
4/7/26, 9:33 AM
4/5/26, 1:45 PM
6/1/26, 11:00 AM
5/16/26, 5:15 PM
5/9/26, 4:45 PM
5/2/26, 5:15 PM
4/25/26, 5:15 PM
4/4/26, 3:45 PM
3/29/26, 1:45 PM
6/8/26, 3:10 PM
6/6/26, 3:45 PM
6/3/26, 5:15 PM
5/25/26, 2:00 PM
5/9/26, 5:15 PM
5/24/26, 1:45 PM
5/3/26, 1:45 PM
4/19/26, 1:45 PM