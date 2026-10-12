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Highlights Spieltag 8

3. Liga: Krefeld keeps a clean sheet - the highlights of Matchday 8

3. Handball-Liga Männer
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HIGHLIGHTS

Video highlights from the eighth matchday in the 3. Liga Handball Männer from calendar week 41. #handball #liga3 #handballnet #dhb @deutscherhandballbund @3-handball-liga @sportdeutschlandtv @handball-net @mt-melsungen-maenner-ii @vfleintrachthagen-maenner-ii @teamhandballlippe-maenner @tsv-anderten-maenner @hsg-eider-harde-maenner @sc-magdeburg-ii-maenner @s3l-handball-maenner @hlz-friesenheim-hochdorf-maenner-ii @hsg-hanau-maenner @hsg-rodgau-nieder-roden-maenner @ohv-aurich-maenner @sportfreunde-loxten-maenner @hcob-maenner @tsb-schwaebisch-gmuend-maenner @hceintracht-hildesheim-maenner @esg-gensungen-felsberg-maenner @tsv-bayerdormagen-maenner-ii @interaktivhandballduesseldorfratingen-maenner @tsvneuhausen-maenner @woelfe-wuerzburg-maenner @wilhelmshavener-hv-maenner @hsg-varel-maenner @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @tus-1882-opladen-maenner @tus-vinnhorst-maenner @tsg-a-h-bielefeld-maenner @hsgkonstanz-maenner @hbw-balingen-weilstetten-maenner-ii

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