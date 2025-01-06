goto content
  1. Home
  2. Handball
  3. handball.net
handball.net
powered by
handball.net

handball.net Livestreams

@handball-net

ALLE TEAMS. ALLE LIGEN. EINE APP.

Jetzt Tickets sichern!

handball.net
Advertisement

3. Liga Männer

3. Liga Frauen

JBLH männliche A-Jugend

handball.net: Alle Videos

FREE
. Liga: Promotion Round 2: TV Gelnhausen vs. EHV Aue
TV Gelnhausen Männer
. Liga: Promotion Round 2: TV Gelnhausen vs. EHV Aue

6/6/26, 5:15 PM

Handball
FREE
. Liga: Promotion Round 1: HG Saarlouis vs. MTV Braunschweig
HG Saarlouis Männer
. Liga: Promotion Round 1: HG Saarlouis vs. MTV Braunschweig

6/6/26, 3:45 PM

Handball
FREE
. Liga: Promotion Round 1: MTV Braunschweig vs. ASV Hamm-Westfalen
MTV Braunschweig Männer
. Liga: Promotion Round 1: MTV Braunschweig vs. ASV Hamm-Westfalen

6/3/26, 5:15 PM

Handball
FREE
. League: Promotion Round 2: EHV Aue vs. TV Emsdetten
EHV Aue Männer
. League: Promotion Round 2: EHV Aue vs. TV Emsdetten

6/3/26, 4:45 PM

Handball
FREE
. League: Promotion Round 1: TV Emsdetten vs. TV Gelnhausen
TV Emsdetten Männer
. League: Promotion Round 1: TV Emsdetten vs. TV Gelnhausen

5/31/26, 2:09 PM

Handball
FREE
rd League Women: Relegation playoff - SC SFN Vechta vs. HC Leipzig II
SFN Vechta Frauen
rd League Women: Relegation playoff - SC SFN Vechta vs. HC Leipzig II

5/31/26, 12:45 PM

Handball
FREE
. Liga: Promotion Round 1: ASV Hamm-Westfalen vs. HG Saarlouis
ASV Hamm-Westfalen Männer
. Liga: Promotion Round 1: ASV Hamm-Westfalen vs. HG Saarlouis

5/30/26, 5:10 PM

Handball
FREE
. Liga: Promotion Round 1: EHV Aue vs. TV Gelnhausen
EHV Aue Männer
. Liga: Promotion Round 1: EHV Aue vs. TV Gelnhausen

5/26/26, 4:45 PM

Handball
FREE
. Liga: Promotion Round 1: MTV Braunschweig vs. HG Saarlouis
MTV Braunschweig Männer
. Liga: Promotion Round 1: MTV Braunschweig vs. HG Saarlouis

5/25/26, 12:45 PM

Handball
FREE
rd League Women: Relegation playoff - HSG St. Leon/Reilingen vs. HC Leipzig II
HSG St. Leon/Reilingen Frauen
rd League Women: Relegation playoff - HSG St. Leon/Reilingen vs. HC Leipzig II

5/25/26, 12:45 PM

Handball
FREE
mA JBLH - Qualification round 4: MTV Lübeck vs. JSG LIT 1912
TSV GWD Minden U19m
mA JBLH - Qualification round 4: MTV Lübeck vs. JSG LIT 1912

5/24/26, 12:25 PM

Handball
FREE
mA JBLH - Qualification round 4: interaktiv.handball Düsseldorf/Ratingen vs. TSV GWD Minden
TSV GWD Minden U19m
mA JBLH - Qualification round 4: interaktiv.handball Düsseldorf/Ratingen vs. TSV GWD Minden

5/24/26, 11:05 AM

Handball
Imprint of this profile