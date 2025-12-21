Handball
JBLH wA Vorrunde 4: HSG Stuttgart- Metzingen vs. TuS Steißlingen
HSG Stuttgart/Metzingen·
@hsgstuttgartmetzingen
Handball
JBLH wA Vorrunde 4: HSG Stuttgart-Metzingen vs. HSG Bensheim/Auerbach
HSG Stuttgart/Metzingen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd - HSG Stuttgart/Metzingen II vs. TSG Friesenheim
HSG Stuttgart/Metzingen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: Red Sparrows HSG Freiburg vs. HSG Stuttgart/Metzingen
HSG Freiburg Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: HSG Stuttgart/Metzingen vs. SV Allensbach
HSG Stuttgart/Metzingen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: HCD Gröbenzell vs. HSG Stuttgart-Metzingen II
HCD Gröbenzell Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: HSG St.Leon/Reilingen vs. HSG Stuttgart-MetzingenII
HSG St. Leon/Reilingen Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: HSG Stuttgart-Metzingen II vs. TSV Schwabmünchen
HSG Stuttgart/Metzingen·
Handball
HSG Stuttgart Metzingen JBLH A-Jugend weiblich vs Bayer 04 Leverkusen
HSG Stuttgart/Metzingen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: HSG Stuttgart/Metzingen vs. SG Schozach-Bottwartal
HSG Stuttgart/Metzingen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: HSG Stuttgart-Metzingen II vs. TSV Haunstetten
HSG Stuttgart/Metzingen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: HSG Stuttgart-Metzingen II vs. HC Erlangen
HSG Stuttgart/Metzingen·
Handball
HSG Stuttgart Metzingen JBLH A-Jugend weiblich vs Frankfurter Handball-Club
HSG Stuttgart/Metzingen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: HSG Stuttgart-Metzingen II vs. TSV Wolfschlugen
HSG Stuttgart/Metzingen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: SG Kappelwindeck/ Steinbach vs. HSG Stuttgart-Metzingen II
SG Kappelwindeck/Steinbach Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: TSG Friesenheim vs. HSG Stuttgart-Metzingen II
TSG Friesenheim Frauen·
Handball
HSG Stuttgart Metzingen JBLH B-Jugend weiblich vs HSG Hossingen-Meßstetten
HSG Stuttgart/Metzingen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: HSG Stuttgart/ Metzingen II vs. HSG Freiburg
HSG Stuttgart/Metzingen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Süd: SV Allensbach vs. HSG Stuttgart-Metzingen II
SV Allensbach Frauen·