Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SFN Vechta vs. Frankfurter HC
SFN Vechta Frauen·
@frankfurter-hc-frauen
Verein: Frankfurter Handball-Club e.V.
Gründung: 1994
Erfolge: Deutscher Meister 2004, Pokalsieger 2003, City-Cup 1997
alle Informationen auf unserer Webseite (www.f-hc.de)
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