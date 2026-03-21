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Handball
B-Jugend Bundesliga: HC Bremen - TV Bissendorf Holte
HC Bremen· 3/21/26, 4:45 PM
B-Jugend Bundesliga: HC Bremen - HSG Handball Lemgo
HC Bremen· 3/7/26, 3:15 PM
B-Jugend Bundesliga: HC Bremen - TSV Burgdorf
HC Bremen· 1/25/26, 3:45 PM
B-Jugend Bundesliga: HC Bremen - ATSV Habenhausen
HC Bremen· 12/6/25, 6:15 PM
B-Jugend Bundesliga: HC Bremen - THW Kiel
HC Bremen· 11/15/25, 3:15 PM
B-Jugend Bundesliga: HC Bremen - HSV Hamburg
HC Bremen· 10/3/25, 12:45 PM
B-Jugend Bundesliga: HC Bremen - SG Flensburg Handewitt
HC Bremen· 9/28/25, 11:45 AM
B-Jugend Bundesliga: HC Bremen - MTV Lübeck
HC Bremen· 9/13/25, 2:30 PM
A-Jugendbundesliga Qualifikation HC Empor Rostock - Bergischer HC
HC Bremen· 5/30/25, 2:58 PM
B-Jugend Bundesliga Pokalrunde: HC Bremen - mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen
HC Bremen· 4/27/25, 12:45 PM
HC Bremen· 4/17/25, 4:45 PM
JBLH mA 2. Liga Nord: VfL Horneburg vs. HC Bremen
VfL Horneburg-U19m· 4/5/25, 2:15 PM
JBLH mA 2. Liga Nord: HC Bremen vs. VfL Gummersbach
HC Bremen· 3/23/25, 2:37 PM
JBLH mA 2. Liga Nord: JSG Dreiburgenstadt Felsberg vs. HC Bremen
JSG Dreiburgenstadt Felsberg· 3/15/25, 1:15 PM
JBLH mA 2. Liga Nord: HC Bremen vs. ASV Hamm-Westfalen
HC Bremen· 3/8/25, 4:03 PM
B-Jugend Bundesliga: HC Bremen vs TV 05/07 Hüttenberg
HC Bremen· 3/8/25, 1:34 PM
JBLH mA 2. Liga Nord: SG Hamburg-Nord vs. HC Bremen
SG Hamburg-Nord U19m· 2/23/25, 2:45 PM
JBLH mA 2. Liga Nord: JSG HLZ Ahlen vs. HC Bremen
JSG HLZ Ahlen-U19· 2/9/25, 1:45 PM
JBLH mA 2. Liga Nord: HC Bremen vs. TSV GW Minden
HC Bremen· 2/1/25, 4:34 PM
JBLH mA 2. Liga Nord: HC Bremen vs. MTV Lübeck
HC Bremen· 1/18/25, 6:04 PM
HC Bremen VS TV Bissendorf Holte
HC Bremen· 1/18/25, 3:30 PM
B-Jugend Bundesliga: HC Bremen vs ATSV Habenhausen
HC Bremen· 1/12/25, 3:00 PM
JBLH mA 2. Liga Nord: HC Bremen vs. VfL Horneburg
HC Bremen· 12/7/24, 4:30 PM