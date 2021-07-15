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. League: To victory with Kempa! - the Highlights of the 2nd matchday

3. Handball-Liga Männer
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HIGHLIGHTS

Video Highlights of the second matchday in the 3. Liga Handball of men from calendar week 35. #handball #liga3 #handballnet #dhb @deutscherhandballbund @3-handball-liga @sportdeutschlandtv @handball-net @esg-gensungen-felsberg-maenner @tus-vinnhorst-maenner @bergischepanther-maenner @s3l-handball-maenner @handball-club-hamburg-maenner-ii @ehv-aue-maenner @hsg-albstadt-maenner @vfl-pfullingen-maenner @tsg-muenster-handball-maenner @hsg-dutenhofen-muenchholzhausen-maenner-ii @hsg-varel-maenner @hceintracht-hildesheim-maenner @hbw-balingen-weilstetten-maenner-ii @sg-pforzheim-eutingen-maenner @tv-bittenfeld-maenner-ii @tsvneuhausen-maenner @ahlenersg-maenner

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