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Handball

3. Liga: Rostock falters, Gelnhausen dominant

3. Handball-Liga Männer
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HIGHLIGHTS

Video Highlights of the rescheduled matches from matchday 3 in the 3. Liga Handball Männer from calendar week 44. #handball #liga3 #handballnet #dhb @deutscherhandballbund @3-handball-liga @sportdeutschlandtv @handball-net @hsgkonstanz-maenner @woelfe-wuerzburg-maenner @mt-melsungen-maenner-ii @tsg-a-h-bielefeld-maenner @hc-empor-rostock-maenner @mtv-braunschweig-maenner @sc-magdeburg-ii-maenner @stralsunder-hv-maenner @oranienburger-hc-maenner @sv-04-plauen-oberlosa-maenner @hsg-hanau-maenner @tv-gelnhausen-maenner

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