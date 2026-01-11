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Spieltag 6

Baskets Juniors TSG Westerstede vs. SG Braunschweig

Baskets Juniors TSG Westerstede
Baskets Juniors TSG Westerstede

UPCOMING

BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProB Nord: Video livestream of the game Baskets Juniors TSG Westerstede vs. SG Braunschweig. @2bbl-prob-nord

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProB NordBaskets Juniors TSG WesterstedeSG Braunschweig
Baskets Juniors TSG Westerstede is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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November 1 at 01:45 PM