Premium Livestream Pay per View €5.99 Team Pass 26/27 Quakenbrück €109.99 Team Pass 26/27 SBB Baskets €109.99 ProA 26/27: All-Access-Pass €189.99 Continue Spieltag 12Artland Dragons vs. SBB Börde Baskets Artland Dragons 12/5/26, 6:15 PM UPCOMING From €5.99 Follow BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels Artland Dragons vs. SBB Börde Baskets. @2bblBasketballArtland DragonsSBB Börde BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaArtland Dragons is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.