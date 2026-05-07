American Football
Berlin Adler vs Magdeburg Virgin Guards
Berlin Adler·
@berlinadler
Im Jahr 1979 wurde das Team gegründet. Mit sechs German-Bowl-Siegen und zwei Titeln im Eurobowl zählen die Adler zu den erfolgreichsten American-Football-Teams in Deutschland und auf europäischer Bühne.
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Der große Kampf beginnt - Defensive Highlights der Viertelfinale
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Machtdemonstrationen am gesamten Wochenende - Defensive Highlights der Week 15
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Bis hier hin und keinen Schritt weiter - Defensive Highlights der Week 14
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GFL: Entscheidung erst im letzten Play zwischen den Invaders und den Adlern!
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GFL: Razorbacks überraschen, Unicorns weiterhin Tabellenerste- die Highlights der Week 7
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GFL: Kein Spiel für schwache Nerven bei den Monarchs gegen die Adler
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GFL: Royals klar überlegen, Hildesheim gewinnt mit einem Punkt - die Highlights der Week 6
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GFL: Berliner Derby und Razorbacks schlagen Cowboys! - die Highlights der Week 5
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GFL: IRRES Comeback in Berlin! Wasserschlacht in Kirchdorf - die Highlights der Week 4
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GFL: Entscheidung in letzter Sekunde - die Highlights der Week 3
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