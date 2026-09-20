Premium Livestream Get this livestream for only €3.90 Pay per View €3.90 Continue Borussia Dortmund II vs. TSG Mainz-Bretzenheim Borussia Dortmund Women II 12/13/26, 1:45 PM UPCOMING From €3.90 Follow . Handball League Women: Video livestream of the match Borussia Dortmund II vs. TSG 1846 Mainz-Bretzenheim. @3-handball-liga-frauenHandball3. Handball-Liga FrauenBorussia Dortmund Women IITSG 1846 Mainz-Bretzenheim FrauenBorussia Dortmund Women II is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.