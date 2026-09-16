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Borussia Dortmund vs. SV Union Halle-Neustadt

Borussia Dortmund Frauen
Borussia Dortmund Frauen

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DHB Cup of Women: Video livestream of the game Borussia Dortmund vs. SV Union Halle-Neustadt.

HandballBorussia Dortmund FrauenSV Union Halle-Neustadt Frauenfrauen
Borussia Dortmund Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

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