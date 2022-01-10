goto content
  1. Home
  2. frauen

SDTV Women

Deutschlands Sportlerinnen bekommen auf SDTV Women ihre ganz eigene Bühne.

FREE
HBF Relegation: Füchse Berlin vs. SV Union Halle-Neustadt - Game 2 | Highlights
Alsco Handball Bundesliga Frauen
HBF Relegation: Füchse Berlin vs. SV Union Halle-Neustadt - Game 2 | Highlights

6/8/26, 3:10 PM

Handball
FREE
HBF Play-Offs Final: HSG Blomberg-Lippe vs. Borussia Dortmund - Game 3 | Highlights
Alsco Handball Bundesliga Frauen
HBF Play-Offs Final: HSG Blomberg-Lippe vs. Borussia Dortmund - Game 3 | Highlights

6/1/26, 11:00 AM

Handball
FREE HIGHLIGHTS
HBF Play-Offs Final: HSG Blomberg-Lippe vs. Borussia Dortmund - Game 2 | Highlights
Alsco Handball Bundesliga Frauen
HBF Play-Offs Final: HSG Blomberg-Lippe vs. Borussia Dortmund - Game 2 | Highlights

5/25/26, 11:34 AM

Handball
FREE HIGHLIGHTS
HBF Final: Borussia Dortmund vs. HSG Blomberg-Lippe - Game 1 | Highlights
Alsco Handball Bundesliga Frauen
HBF Final: Borussia Dortmund vs. HSG Blomberg-Lippe - Game 1 | Highlights

5/18/26, 11:00 AM

Handball
FREE HIGHLIGHTS
HBF Semifinal: HSG Blomberg-Lippe vs. Thüringer HC - Game 3 | Highlights
Alsco Handball Bundesliga Frauen
HBF Semifinal: HSG Blomberg-Lippe vs. Thüringer HC - Game 3 | Highlights

5/11/26, 2:00 PM

Handball
FREE HIGHLIGHTS
HBF Play-Offs: Thüringer HC vs. HSG Blomberg-Lippe - Game 2 | Highlights
Alsco Handball Bundesliga Frauen
HBF Play-Offs: Thüringer HC vs. HSG Blomberg-Lippe - Game 2 | Highlights

5/4/26, 11:10 AM

Handball
FREE HIGHLIGHTS
Highlights: Buxtehuder SV vs. TuS Metzingen - Thrilling finale at the Play-Off start
Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: Buxtehuder SV vs. TuS Metzingen - Thrilling finale at the Play-Off start

4/20/26, 1:12 PM

Handball
FREE HIGHLIGHTS
Highlights: Thüringer HC vs. HSG Bensheim/Auerbach - Viel Spannung im Verfolgerduell
Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: Thüringer HC vs. HSG Bensheim/Auerbach - Viel Spannung im Verfolgerduell

4/5/26, 12:34 PM

Handball
FREE HIGHLIGHTS
Highlights: SV Union Halle-Neustadt vs. HSG Blomberg-Lippe - Klettert die HSG an die Tabellenspitze?
Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: SV Union Halle-Neustadt vs. HSG Blomberg-Lippe - Klettert die HSG an die Tabellenspitze?

3/30/26, 12:05 PM

Handball
FREE
Highlights: VfL Oldenburg vs. SV Union Halle-Neustadt - Comeback at halftime!
Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: VfL Oldenburg vs. SV Union Halle-Neustadt - Comeback at halftime!

3/30/26, 10:32 AM

Handball
FREE HIGHLIGHTS
. HBF: TG Nürtingen vs. TuS Lintfort | Highlights
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
. HBF: TG Nürtingen vs. TuS Lintfort | Highlights

6/1/26, 11:00 AM

Handball
FREE HIGHLIGHTS
. HBF: Füchse Berlin vs. HL Buchholz 08-Rosengarten | Highlights
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
. HBF: Füchse Berlin vs. HL Buchholz 08-Rosengarten | Highlights

5/25/26, 2:00 PM

Handball
FREE HIGHLIGHTS
Highlights: TSV Bayer 04 Leverkusen vs. HSG Freiburg
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: TSV Bayer 04 Leverkusen vs. HSG Freiburg

5/18/26, 9:43 AM

Handball
FREE HIGHLIGHTS
Highlights: SG 09 Kirchhof vs. SV Werder Bremen - Relegation pressure in Melsungen
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: SG 09 Kirchhof vs. SV Werder Bremen - Relegation pressure in Melsungen

5/11/26, 9:30 AM

Handball
FREE HIGHLIGHTS
Highlights: HSV Solingen-Gräfrath vs. 1. FSV Mainz 05 -
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: HSV Solingen-Gräfrath vs. 1. FSV Mainz 05 -

5/4/26, 9:24 AM

Handball
FREE HIGHLIGHTS
FOR FREE: 2nd half: TuS Lintfort vs. HSV Solingen-Gräfrath 76 | Highlights
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
FOR FREE: 2nd half: TuS Lintfort vs. HSV Solingen-Gräfrath 76 | Highlights

4/27/26, 10:10 AM

Handball
FREE HIGHLIGHTS
FOR FREE: 2nd Half: Rostocker Handball Club vs. HSG Freiburg | Highlights
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
FOR FREE: 2nd Half: Rostocker Handball Club vs. HSG Freiburg | Highlights

4/20/26, 1:12 PM

Handball
FREE HIGHLIGHTS
Highlights: HC Leipzig vs. HC Rödertal
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: HC Leipzig vs. HC Rödertal

4/7/26, 9:33 AM

Handball
FREE
Highlights: 2. HBF: SV Werder Bremen vs. Bergischer HC
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: 2. HBF: SV Werder Bremen vs. Bergischer HC

3/30/26, 10:32 AM

Handball
FREE HIGHLIGHTS
Highlights: VfL Waiblingen vs. TG Nürtingen - Hitziges Lokalderby!
2. Alsco Handball Bundesliga Frauen
Highlights: VfL Waiblingen vs. TG Nürtingen - Hitziges Lokalderby!

3/2/26, 11:46 AM

Handball

Videos

FREE
Bayerische Beachvolleyball Meisterschaft - Finaltag 2/2
Bayerischer Volleyball-Verband e.V.
Bayerische Beachvolleyball Meisterschaft - Finaltag 2/2

Yesterday, 12:03 AM

Beach volleyball
FREE
Bayerische Beachvolleyball Meisterschaft - Finaltag 1/2
Bayerischer Volleyball-Verband e.V.
Bayerische Beachvolleyball Meisterschaft - Finaltag 1/2

7/26/26, 8:44 PM

Beach volleyball
FREE
Cappuzzo (ITA) & Suardiaz (ESP) gewinnen GWA FreeFly-Slalom Saisonauftakt
World of Freesports
Cappuzzo (ITA) & Suardiaz (ESP) gewinnen GWA FreeFly-Slalom Saisonauftakt

7/23/26, 2:38 PM

Freesports
FREE
Deutsche Beach Sprint Meisterschaft 2026 | Donnerstag
Deutscher Ruderverband
Deutsche Beach Sprint Meisterschaft 2026 | Donnerstag

7/23/26, 7:45 AM

Rudern
FREE
Bayerische Meisterschaften Bogen WA im Freien 2026 | Compound
Bayerischer Sportschützenbund
Bayerische Meisterschaften Bogen WA im Freien 2026 | Compound

7/19/26, 11:45 AM

Target shooting
FREE
6 Field DM Women & Men - Matches for 3rd place and finals - Awards ceremony
Faustball Deutschland e.V.
6 Field DM Women & Men - Matches for 3rd place and finals - Awards ceremony

7/19/26, 8:15 AM

fistball
FREE
Bayerische Meisterschaften Bogen WA im Freien 2026 | Recurve
Bayerischer Sportschützenbund
Bayerische Meisterschaften Bogen WA im Freien 2026 | Recurve

7/18/26, 11:45 AM

Target shooting
FREE
DM 2026 Feld Frauen & Männer - Qualifikation und Halbfinalspiele
Faustball Deutschland e.V.
DM 2026 Feld Frauen & Männer - Qualifikation und Halbfinalspiele

7/18/26, 7:30 AM

fistball
FREE
Deutsche Minigolf Meisterschaften 2026 Bildstock - Strokeplay Einzel
German Minigolf Sport Association e.V.
Deutsche Minigolf Meisterschaften 2026 Bildstock - Strokeplay Einzel

7/17/26, 8:46 AM

Minigolf
FREE
Deutsche Minigolf Meisterschaften 2026 Bildstock - Team-Wettbewerb (Spieltag 3)
German Minigolf Sport Association e.V.
Deutsche Minigolf Meisterschaften 2026 Bildstock - Team-Wettbewerb (Spieltag 3)

7/16/26, 8:25 AM

Minigolf
FREE
Deutsche Minigolf Meisterschaften 2026 Bildstock - Team-Wettbewerb (Spieltag 2)
German Minigolf Sport Association e.V.
Deutsche Minigolf Meisterschaften 2026 Bildstock - Team-Wettbewerb (Spieltag 2)

7/15/26, 10:00 AM

Minigolf
FREE
2026 | Regionalliga Süd Turnen Frauen | 2. Wettkampftag | Waging am See
Deutsche Turnliga
2026 | Regionalliga Süd Turnen Frauen | 2. Wettkampftag | Waging am See

7/12/26, 12:15 PM

Gymnastics