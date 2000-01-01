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Billiards
BSV Langenfeld 1978 e.V.
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BSV Langenfeld 1978 e.V.
@bsvlangenfeld1978ev
Billardsportverein Langenfeld - Karambolage- und Poolbillard
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