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Vieira/Chamereau (FRA) vs. Stam/Schoon (NED) - Highlights

CEV Beach Euro
CEV Beach Euro

HIGHLIGHTS

Highlights of the match Vieira/Chamereau (FRA) vs. Stam/Schoon (NED) at the Beach Volleyball European Championship on 08/15/2026 at :45 PM #beachvolleyball

Beach volleyball
This video is only available Germany.

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