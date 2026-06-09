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Adler Mannheim vs. Växjö Lakers - Commentary by Tobi Fischbeck

Champions Hockey League
Champions Hockey League

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Champions Hockey League: Video-Livestream des Spiels Adler Mannheim vs. Växjö Lakers. @champions-hockey-league #eishockey

Ice hockeyChampions Hockey LeagueAdler MannheimVäxjö Lakers
This livestream is only available in some countries: Germany , Austria , Italy , France  

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