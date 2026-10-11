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Achtelfinale
Achtelfinale
Eishockey
CHL: Pinguins Bremerhaven vs. Luleå Hockey - Hauptrunde - kommentiert von Tobi Fischbeck
Champions Hockey League·
Eishockey
CHL: Sheffield Steelers vs. Eisbären Berlin - Achtelfinale kommentiert von Christoph Fetzer
Champions Hockey League·
Eishockey
CHL: ZSC Lions Zurich vs. Pinguins Bremerhaven - Hauptrunde - kommentiert von Christoph Fetzer
Champions Hockey League·
Eishockey
CHL: Pinguins Bremerhaven vs. Lukko Rauma - Hauptrunde - kommentiert von Christoph Fetzer
Champions Hockey League·
Eishockey
CHL Highlights: Adler Mannheim vs. Rapperswil-Jona-Lakers - Round of 16 - kommentiert von Alex Kunz
Champions Hockey League·