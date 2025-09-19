Premium Livestream Pay per View €5.90 SC Magdeburg 26/ €59.90 EHV Aue/ €59.90 . League Men Main Round 26/27 €69.90 Continue EHV Aue vs. SC Magdeburg II EHV Aue Männer 8/29/26, 3:45 PM UPCOMING From €5.90 Follow Video livestream of the EHV Aue vs. SC Magdeburg II match of the 3. Liga Handball Men on 08/29/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-ostHandball3. Handball-Liga MännerEHV Aue MännerSC Magdeburg II MännerEHV Aue Männer is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.