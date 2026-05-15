Conference #1 - commented by Frank Christoph Fetzer & Frank Mauer - May

The conference as part of the Men's Ice Hockey World Championship 2026 on May 15, 2026. This broadcast contains virtual advertising. @sporteuropetv #eishockey #icehockey #iihfworlds #2026iihfworlds #icehockeyworldchampionship2026 Ice hockey Sporteurope.TV icehockey iihfworlds

This livestream is only available in some countries: Germany , Austria , Italy , France