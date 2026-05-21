Latvia vs. Finland - Group A

Video livestream of the game Latvia vs. Finland as part of the Eishockey-Weltmeisterschaft der Männer 2026 on May 21,. This broadcast contains virtual advertising. @sporteuropetv #eishockey #icehockey #iihfworlds #2026iihfworlds #icehockeyworldchampionship202 Ice hockey Sporteurope.TV icehockey iihfworlds

This livestream is only available in some countries: Germany , Austria , Italy , France