Sweden vs. Slovenia - Group B

Video livestream of the game Sweden vs. Slovenia as part of the IIHF Men's World Championship on May 20,. This broadcast contains virtual advertising. @sporteuropetv #eishockey #icehockey #iihfworlds #2026iihfworlds #icehockeyworldchampionship2026 Ice hockey Sporteurope.TV icehockey iihfworlds

This livestream is only available in some countries: Germany , Austria , Italy , France