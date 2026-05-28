Canada vs. USA - Quarterfinal

Video livestream of the quarterfinal match Canada vs. USA as part of the 2026 Men's Ice Hockey World Championship on 05/28/2026. This broadcast contains virtual advertising. @sporteuropetv #eishockey #icehockey #iihfworlds #2026iihfworlds #icehockeyworldchampionship202 Ice hockey Sporteurope.TV icehockey iihfworlds

This livestream is only available in some countries: Germany , Austria , Italy , France