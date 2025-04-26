Premium Livestream Pay per View €5.90 TuS Vinnhorst 26/ €59.90 ESG Gensungen/Felsberg 26/27 €59.90 . League Men Main Round 26/27 €69.90 Continue ESG Gensungen/Felsberg vs. TuS Vinnhorst ESG Gensungen/Felsberg Men 9/5/26, 5:15 PM UPCOMING From €5.90 Follow Video livestream of the ESG Gensungen/Felsberg vs. TuS Vinnhorst match of the 3. Liga Handball Men on 09/05/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westHandball3. Handball-Liga MännerESG Gensungen/Felsberg MenTuS Vinnhorst MännerESG Gensungen/Felsberg Men is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.