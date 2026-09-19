Premium Livestream Pay per View €5.90 Teampass 25/26 - Thüringer HC €35.00 Team pass/27 - Göppingen €39.90 HBF Main Round Pass 26/ €49.90 Continue FRISCH AUF Göppingen vs. Thüringer HC FRISCH AUF Göppingen Frauen 1/31/27, 11:15 AM UPCOMING From €5.90 Follow Alsco Handball Bundesliga Women: Video livestream of the match FRISCH AUF Göppingen vs. Thüringer HC. HandballFRISCH AUF Göppingen FrauenThüringer HC FrauenfrauenFRISCH AUF Göppingen Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.