Handball
JBLH wA Pokalrunde B: Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V. vs. Hc Erlangen
Turnerschaft St. Tönis U19W·
@frisch-auf-goeppingen-u19w
Handball
JBLH wA Pokalrunde B: Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V. vs. Hc Erlangen
Turnerschaft St. Tönis U19W·
Handball
JBLH wA Pokalrunde B: HSG Kleenheim-Langgöns vs. Frisch Auf Göppingen
HSG Kleenheim-Langgöns Frauen U19+U17W·
Handball
JBLH wA Pokalrunde B: Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V. vs. Frisch Auf Göppingen
Turnerschaft St. Tönis U19W·
Handball
JBLH wA Pokalrunde B: Frisch Auf Göppingen vs. HSG Kleenheim-Langgöns
Frisch auf Göppingen U19w·
Handball
JBLH wA Pokalrunde B: Frisch Auf Göppingen vs. Turnerschaft St. Tönis 1861 e.V.
Frisch auf Göppingen U19w·
Handball
JBLH wA Vorrunde 4: Frisch auf Göppingen vs. HSG Stuttgart-Metzingen
Frisch auf Göppingen U19w·
Handball
JBLH wA Vorrunde 4: Frisch auf Göppingen vs. HSG Bensheim/Auerbach
Frisch auf Göppingen U19w·
Handball
JBLH wA Vorrunde 4: HSG Bensheim/Auerbach vs Frisch Auf Göppingen
HSG Bensheim/Auerbach U19w·