Füchse Berlin vs. 1. FSV Mainz 05

Premium Video Pay per View €5.90 Team Pass 2026/27 - Berlin €39.90 Team Pass 2026/27 - Mainz €39.90 HBF Main Round Pass 26/ €49.90 Continue Spieltag 7Füchse Berlin vs. 1. FSV Mainz 05 Füchse Berlin Frauen Today, 5:45 PM From €5.90 Follow 2. Alsco Handball Bundesliga Frauen: Video-Livestream des Spiels Füchse Berlin Frauen vs. 1. FSV Mainz 05 Frauen. @2-handball-bundesliga-frauenHandball2. Alsco Handball Bundesliga FrauenFüchse Berlin Frauen1. FSV Mainz 05 FrauenFüchse Berlin Frauen is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.