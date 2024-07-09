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  4. *GAME POSTPONED TO 08/23/2026* GFL2: Gießen Golden Dragons vs. Biberach Beavers

*GAME POSTPONED TO 08/23/2026* GFL2: Gießen Golden Dragons vs. Biberach Beavers

Gießen Golden Dragons is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.
Gießen Golden Dragons
Gießen Golden Dragons

8/23/26, 1:45 PM UPCOMING : Live in 19d • 6h • 26m • 47s

Video-Livestream des Spiels Gießen Golden Dragons vs. Biberach Beavers in der German Football League 2 am 01.08.2026. @giessen-golden-dragons @biberach-beavers @gfl-2 #gfl2 #erimagfl #germanfootballleague #football #thisisgflfootball #american-football

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